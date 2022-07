Histoire : Tāsghimūt ou la forteresse almoravide oubliée aux portes de Marrakech

Joyau de l’architecture militaire au Maroc sous les Almoravides, Tāsghimūt continue de résister aux aléas du temps, près de 900 ans après sa construction. Si elle n’a servi que quelques années à ses bâtisseurs, les vestiges de cette forteresse racontent les prémices de la chute d’une dynastie, celle des Almoravides, et la montée en puissance d’une autre, à savoir les Almohades. En effet, moins de 7 ans après sa construction, la forteresse tombe dans les mains des adversaires, échouant à sa mission principale : prévenir leur intrusion depuis le Maroc occidental.

Nous sommes en 1125. En pleine guerre avec le roi espagnol d'Aragon et de Pampelune, Alphonse le Batailleur, le sultan almoravide Ali Ben Youssef, fils de Youssef Ibn Tachfine est conscient de la nécessité de bâtir des forteresses pour protéger les villes d’un autre adversaire. «Il était nécessaire pour les Almoravides de construire plusieurs forteresses à l'intérieur du Maroc, d'abord pour garder les contreforts des montagnes et les passages stratégiques du pays», indique-t-on dans le numéro 220 de la revue «Dawat al-Haqq». Ainsi, il construit la forteresse de Tāsghimūt, la même année, pour surveiller l’Ourika et le Haut-Atlas, avant d’enchaîner avec celle d’Amergū pour garder la vallée d’Ouergha, la Kasbah Nasrani pour le mont Zerhoun et la forteresse de Tajarrat pour surveiller Meknès. «Les Almoravides ne sétaient pas contentés d'ériger des fortifications dans les zones montagneuses, mais en avaient également érigé certaines dans le Sahara», ajoute-t-on.

Des forteresses pour se défendre des Almohades

Ali Ben Youssef suivait alors les conseillers d’un Andalou du nom d’Al-Falaki, décrit par Ibn Samāk al-ʿAmilī comme un «homme téméraire, bandit de grands chemins», dans le cadre de ce plan qui visait aussi à fortifier les murailles des villes. «Ali ibn Yūsuf, l’émir des musulmans lui (Al-Falaki, ndlr) pardonna et grâce à lui assura les frontières de Marrakech en premier lieu, puis éleva les forteresses par lesquelles il ferma les chemins de l’Atlas où l’on craignait que les Almohades ne descendissent dans la plaine», explique l'historien mérinide.

Ainsi, pour la ville d’Aghmat, qui avait une place symbolique pour les Almoravides, ceux-ci chargeront un certain Maymun ibn Yassin de construire la forteresse Tāsghimūt, au sud-est de Marrakech. Il opte pour un emplacement stratégique, «sur un plateau difficile à conquérir», poursuit la revue «Dawat al-Haqq». Celle-ci décrit des fondations de la muraille qui «se fondent dans les rochers du plateau inférieur sur tout le périmètre du château». «La forteresse était pourvue d'un réservoir pour les missions, les ravitaillements et les besoins d'une vie pleine en cas de siège de l'extérieur. Du côté ouest, il restait les traces d'un grand bâtiment qui aurait pu être un bastion pour le chef de la garnison», détaille-t-on.

Mur en tabia de la casbah de TāsghimÅ«t. / Ph. «Bulletin du patrimoine de Marrakech et sa région»

Dans le premier numéro de la revue «Bulletin du patrimoine de Marrakech et sa région», éditée par l’association marrakchie Al Muniya, Loubna Zoubir revient aussi l’histoire de cette forteresse oubliée. Elle cite plusieurs références historiques mentionnant le site, les raisons sa construction et son occupation par les Almohades, dont la version d'Abu Bakr Mohammed ibn Ali al Sanhaji al-Baydhaq. Chroniqueur des Almohades, cet historien et compagnon d'Ibn Tumart y raconte comment les Almoravides avaient choisi «des emplacements de forteresses et les édifièrent dans les endroits entourés de montagnes de tous côtés». L’objectif était «de s’y défendre contre les Almohades». «La première [des forteresses construites] fut celle du Tāsghimūt. Elle était bâtie par Maymūn ibn Yāssin. Abū Bakr ibn al-Lamtī y tenait garnison avec cents cavaliers et cinq cents fantassins. De là, ils surveillaient le pays des Hazraja», ajoute-t-il.

Ibn al-Qaṭṭān, autre historiographe almohade, décrit également «une forte forteresse, aménagée au sommet d’une montagne avec une porte en fer» et «une garnison composée par les Hazraja», des alliés aux Almohades.

Une occupation symbolique d'une forteresse qui sombrent dans l'oubli

Quelques années après la construction de la forteresse (entre 5 et 7 ans selon les versions), les craintes des Almoravides se confirment. Ainsi, entre 1130-132, les Almohades lancent un assaut depuis Tinmel et parviennent à occuper Tāsghimūt. Celle-ci est alors prise, ses occupants «dispersés» et les vantaux de ses portes «emportés» vers le fief d’Ibn Tumart et ses partisans, raconte al-Baydhaq, précisant que les pro-Almohades ont «résidé quelques jours» dans la forteresse, avant que leur commandant, Abd el-Mūmin, ne rebrousse chemin vers Tinmel.

L’acte des Almohades étaient plus symbolique que stratégique, car la forteresse, tout comme d’autres constructions militaires almoravides ne seront pas réemployées par leurs successeurs. Il apportait un sérieux coup au chantier du sultan almoravide visant à fortifier les villes marocaines à l’époque. L’occupation de la forteresse Tāsghimūt annonçait aussi que les Almohades se préparaient à la succession. Le décès d’Ali Ibn Youssef en 1143 puis de son fils Tachfin Ibn Ali, deux ans seulement après son arrivée au pouvoir, accéléreront la chute de la dynastie.

Vue d’une zone de la forteresse, aujourd’hui terre labourée. / Ph. «Bulletin du patrimoine de Marrakech et sa région»

Le siècle précédent, trois études ont été consacrées à la forteresse de Tāsghimūt, rapporte Loubna Zoubir dans «Bulletin du patrimoine de Marrakech et sa région». Il s’agit, entre autres, de celle de Henri Basset et Henri Terrasse, publiée dans la revue Hespéris et reprise dans l’ouvrage «Sanctuaires et forteresses almohades», qui contient «la plus ancienne et la seule iconographie» du site. L’autre étude, élaborée par les chercheurs Patrice Cressier et Larbi Erbati, reconnaît Tāsghimūt, de par ses 72 hectares, comme «la plus vaste forteresse islamique à vocation strictement militaire d’Occident».

Dans sa revue, l’association Al Muniya a plaidé pour «quelques modestes travaux de consolidation» qui «éviteraient sans nul doute la ruine définitive des derniers vestiges» de cette forteresse.