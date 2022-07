Covid-19 au Maroc : 431 nouvelles infections et 5 décès ce vendredi

Photo d'illustration / Ph. Jessica Christian - The Chronicle

Jusqu’à 15h ce vendredi, 431 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 1 260 405. Par ailleurs, 24 875 461 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 23 365 660 ont reçu la deuxième, 6 672 456 ont reçu la troisième et 25 578 ont reçu la quatrième.

Le Maroc a enregistré 869 nouvelles guérisons, portant le nombre total à 1 238 505, avec un taux de rémission de 98,3%. En revanche, 5 décès ont été déplorés ces dernières 24 heures, le nombre de personnes mortes à cause de la Covid-19 passant à 16 233, soit un taux de létalité de 1,3%.

Le Maroc compte désormais 5 667 cas actifs sous traitement. 101 patients restent dans un état critique, dont 16 nouveaux cas lors des dernières 24 heures et 5 sous intubation. 26 sont sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 1,9%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, l’Oriental arrive en tête avec 86 : 32 à Berkane, 20 à Oujda-Angad, 12 à Nador, 9 à Taourirt, 9 à Figuig, 4 à Driouch. Casablanca-Settat suit avec 70 cas : 52 à Casablanca, 4 à Nouaceur, 4 à El Jadida, 3 à Berrechid, 2 à Mohammedia, 2 à Settat, 2 à Sidi Bennour et 1 à Benslimane.

Rabat-Salé-Kénitra a compté 69 cas : 35 à Rabat, 13 à Salé, 10 à Skhirate-Témara, 6 à Kénitra et 5 à Sidi Kacem. Fès-Meknès en a confirmé 54 : 21 à Fès, 18 à Meknès, 6 à Taza, 4 à Taounate, 3 à Sefrou, 1 à Ifrane et 1 à El Hajeb. Marrakech-Safi suit avec 44 cas : 26 à Marrakech, 6 à Essaouira, 5 à Youssoufia, 2 à Chichaoua, 2 à Rehamna, 2 à Safi et 1 à Al Haouz.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en a confirmé 44 : 20 à Al Hoceïma, 8 à M’diq-Fnidek, 7 à Tétouan, 4 à Tanger-Assilah, 2 à Ouezzane, 1 à Larache, 1 à Chefchaouen et 1 à Fahs Anjra. Souss Massa en a identifié 34 : 19 à Agadir-Ida Ou Tanane, 10 à Taroudant et 5 à Inezgane-Aït Melloul. Vient ensuite Beni Mellal-Khénifra en a confirmé 9 : 4 à Khénifra, 3 à Khouribga et 2 à Beni Mellal.

Drâa-Tafilalet en a compté 7 : 5 à Ouarzazate, 1 à Zagora et 1 à Tinghir. Laâyoune-Es Sakia El Hamra suit avec 7 cas : 5 à Laâyoune, 1 à Tarfaya et 1 à Boujdour. Dakhla-Oued Ed Dahab en a identifié 5 à Oued Ed-Dahab. Guelmim-Oued Noun en a identifié 2 à Sidi Ifni.