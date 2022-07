«El Akademia Masterclass» : Une cinquantaine de jeunes musiciens bénéficiaires de la 6e édition

La 6e édition d'«El Akademia Masterclass», qui s’est tenue du 14 au 23 juillet 2022 à Fès, a permis renforcer les compétences musicales et les qualités humaines d’une cinquantaine de jeunes musiciens, avec le soutien de la Société Générale Maroc. Il s'agit notamment d'une vingtaine de militaires de la Garde royale, de la Gendarmerie royale et des Forces royales de l’air, indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Ces Masterclass ont regroupé des jeunes talents marocains, sélectionnés pour leur volonté, leur esprit d’équipe et leurs qualités musicales. Le projet a porté sur des échanges musicaux et sociaux avec des coachs, musiciens confirmés de grands orchestres internationaux, et de jeunes musiciens étrangers, lesquels forment, le temps des Masterclass et des concerts associés, l'Orchestre national des jeunes du Maroc (ONJM).

Le communiqué précise que c'est la deuxième fois que la Société Générale Maroc s’associe à cet évènement faveur de l’inclusion par l’éducation, l’art et la culture au Maroc. Il rappelle que ces Masterclass ont été marqués par le premier mouvement de Divertimento en Fa de Mozart, Morning Moon in the Desert d’Edouard Grieg et Bolero de Ravel, en plus de la pièce de jazz, Toccata, qui a été reprise après avoir été interprétée pour la première fois à Dakhla en novembre 2021.