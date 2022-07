Maroc : 239 détenus ont bénéficié du programme «Moussalaha»

Le Délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a indiqué, jeudi à Salé, que 17 détenus ont bénéficié du programme «Moussalaha» (réconciliation) dans sa 10e édition, portant à 239 le nombre total des bénéficiaires depuis son lancement en 2017. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de cette édition qui s'est étalée sur trois mois et demi, Mohamed Salah Tamek, a précisé que 180 parmi ces détenus ont été libérés, dont 137 bénéficiaires d'une grâce royale, en plus de la réduction de la peine au profit de 18 autres, portant le taux des bénéficiaires de la grâce royale à 65%.

Dans le cadre de l'approche genre, le programme «Moussalaha» a été étendu pour inclure les femmes détenues en vertu de la loi antiterroriste, et ce lors de sa 5e édition qui a profité à 10 bénéficiaires sur un total de 13 pensionnaires, soit un taux de participation de plus de 77%, a-t-il indiqué, soulignant que l'ensemble des bénéficiaires de cette édition spéciale ont été relaxées, dont huit à la faveur d'une grâce royale et deux autres au terme de leurs peines. Mohamed Salah Tamek a décrit aussi un «programme singulier au niveau mondial» qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale du Royaume en matière de gestion du champ religieux.

Le responsable a expliqué, par ailleurs, que la DGAPR a adopté un nouveau plan de réhabilitation pour la réinsertion des détenus, basé sur l'individualisation des programmes et des activités en la matière, comme le programme «Moussalaha» dédié au profit des condamnés dans le cadre des affaires d'extrémisme et de terrorisme. «Le programme a atteint ses objectifs préalablement fixés», s'est-il félicité, soulignant, à cet égard, l'interaction intense et sérieuse des détenus avec toutes les activités programmées.