Le Maroc s’ouvre à l’e-visa ! (2022)

Visa Connect : une agence réactive et professionnelle

L’agence Visa Connect s’est spécialisée dans toutes les formalités et démarches administratives liées à l’obtention d’un visa, et ce quelle que soit la destination (Afrique, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie et Océanie). Elle propose une assistance complète aux voyageurs, ainsi que son savoir-faire et de précieux conseils.

Que vous souhaitiez vous rendre dans un pays pour les études, les affaires ou le tourisme, elle vous donnera entière satisfaction.

Vous avez besoin d’un e-visa pour le Maroc ? Offrez-vous tout simplement les services de l’agence. Une fois que vous aurez envoyé les documents nécessaires depuis le site ou par

mail, elle s’occupera de tout à votre place. Elle vérifiera votre dossier et le transmettra ensuite à l’entité compétente.

Pour voyager avec l’esprit tranquille, faites confiance au sérieux, au professionnalisme, à la rapidité et à l’efficacité du personnel de Visa Connect. 4 étapes sont indispensables :

commande du visa en ligne ;

envoi du dossier (avec les pièces justificatives) ;

traitement de la demande dès sa réception ;

réception du visa chez vous.

Un e-visa pour simplifier les démarches administratives

Une réunion du Conseil de Gouvernement a eu lieu le 23 juin, pour la simplification des démarches administratives relatives à l’obtention du visa d’entrée au Royaume.

Grâce à cette stratégie intéressante, les personnes soumises au visa, peuvent désormais l’obtenir dans un délai de 24 ou 72 heures, sans se déplacer dans un consulat.

Toutes les demandes sont traitées sur une plateforme en ligne, sous la commande du Ministère Marocain des Affaires Étrangères.

Le visa électronique (e-visa) a une durée de validité de 30 jours. Toutefois, il est possible de le proroger de 6 mois, avec plusieurs entrées.

Ces informations ont été relayées par Mustapha Baitais (il s’agit du porte-parole du Gouvernement du Maroc), à travers le quotidien 360.

Qui est concerné par l’e-visa ?

3 catégories de visiteurs sont concernées par le nouveau dispositif de délivrance d’e-visa :

les visiteurs étrangers, soumis à l’obligation des conditions d’entrée au Maroc et résidant au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Suisse. La résidence dans l’un de ces pays doit être supérieure à 180 jours ;

les ressortissants étrangers en possession d’un visa de l’espace Schengen, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le visa doit avoir une validité de 90 jours au minimum ;

les personnes de nationalité thaïlandaise ou israélienne bénéficiant de facilités pour entrer aux États-Unis et dans la zone Schengen (plusieurs autres pays pourraient être ajoutés plus tard).

En ce qui concerne les droits de timbre, ils s’élèvent à :

700 dirhams marocains pour un visa normal (72 heures) ;

1 000 dirhams marocains pour un visa rapide (24 heures).

Une décision pour la relance du tourisme au Royaume

La décision des autorités marocaines intervient dans le cadre de stratégies de relance des activités touristiques sur toute l’étendue du territoire. Après avoir pris conscience de l’importance majeure de ce secteur pour la croissance de l’économie, elles n’ont pas hésité à rouvrir leurs frontières aux visiteurs sans aucune restriction sanitaire.

Avec le lancement de l’e-visa, le Maroc souhaite attirer davantage les étrangers provenant de différents horizons et améliorer sa compétitivité.

Selon les propos recueillis auprès de la Ministre du Tourisme Marocain (Fatim-Zahra Ammor), le pays attendait ce catalyseur depuis plusieurs années. Ledit catalyseur facilitera d’ailleurs l’accès à un grand nombre de destinations et de marchés émetteurs.

Étant donné que le visa joue un rôle primordial dans la sélection des pays touristiques, cette initiative ne peut qu’être appréciée.

Le dispositif de délivrance d’e-visa au Maroc en détails

Avec la sortie progressive de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la relance des activités, le Royaume a clairement défini ses objectifs et ses ambitions : s’imposer comme l’une des meilleures destinations touristiques sur le plan international.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement local a mis en place un nouveau service d’e-visa, et ce, depuis le 10 juillet 2022. Toutes les demandes administratives s’effectuent désormais en ligne et de manière centralisée. Ainsi, il n’est plus nécessaire de se rendre au consulat du Maroc pour l’obtention du visa.

Ce nouveau système concerne les ressortissants de 49 pays.

Pourquoi se rendre au Maroc ?

Le Maroc, le pays aux mille contrastes, est sans le moindre doute l’une des plus belles destinations au monde. Dunes rouges, plages de sable fin idylliques et ensoleillées, parfums, senteurs et saveurs exotiques, villes colorées, culture authentique, magie, surprises et multiples attractions : voilà ce qui vous y attend.

Une fois au Maroc, vous plongerez dans un autre univers et ressentirez une sensation de dépaysement total. Le pays évoque les palais aux décors majestueux et à la végétation luxuriante. Vous prendrez un immense plaisir à sillonner à travers ses ruelles, tout en admirant son architecture originale. Vous ne manquerez bien évidemment pas de savourer l’une des spécialités locales, encore moins d’aller à la rencontre des locaux ou d’acheter des objets dans un souk.

Lors de votre séjour au Maroc, vous serez agréablement surpris par le contraste qui existe entre ses différentes villes. Vous profiterez de l’occasion pour découvrir Casablanca, Rabat, Agadir, Chefchaouen, Marrakech, Tanger, ...

Si vous avez envie de vous évader, pourquoi ne passeriez-vous pas une nuit dans le désert ? Vous voulez vivre des sensations fortes ? Direction le Mont Toubkal et ses 4 167 mètres de hauteur. Vous êtes un passionné d’activités nautiques ? Des villes comme Agadir et Essaouira vous raviront sûrement. Moments de bonne humeur garantis.

Le Maroc a récemment assoupli les démarches pour l’obtention du visa d’entrée sur le territoire. Cela simplifiera non seulement le quotidien des visiteurs, mais en attirera aussi davantage. Idéal pour figurer dans la liste des destinations de référence.