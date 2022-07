De guerre lasse, l’Algérie lève le gel sur le commerce extérieur avec l’Espagne

Près de deux mois après l’entrée en vigueur de la décision de suspension du commerce extérieur avec l’Espagne, les autorités algériennes ont décidé de lever le gel. En effet, l’Association des banques et établissements financiers (ABEF) a adressé, jeudi 28 juillet, une note aux banques et établissements financiers algériens pour leur annoncer un retour à la normale avec l’Espagne.

«A l’issue de l’évaluation du dispositif», relatif au gel du commerce extérieur avec l’Espagne, et «en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires cités en objet ne sont plus de mise», a écrit l’ABEF dans sa note consultée par TSA. La nouvelle note a pour objet les mesures de gel des opérations de domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et de services depuis et vers l’Espagne.

Le cabinet royal marocain annonçait, le 18 mars, que l’Espagne décidait de soutenir le plan d’autonomie marocain pour les territoires sahraouis occupés. En effet, Madrid opérait un changement radical et mettait fin à sa neutralité historique dans ce conflit autour du Sahara. De là,

TSA rappelle que l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid au lendemain du communiqué du cabinet royal marocain annonçant le soutien du gouvernement espagnol au plan d'autonomie proposé par le Maroc au Sahara. Le 8 juin, la présidence algérienne a annoncé la suspension du Traité d’amitié avec l’Espagne qui a été signé en 2002. Le même jour, l’ABEF a demandé à ses adhérents de suspendre les domiciliations bancaires des importations et des exportations de produits et de services vers l’Espagne.

Le gouvernement espagnol, soutenu par l'Union européenne, a déjà dénoncé la mesure de suspension du commerce extérieur avec l’Algérie.