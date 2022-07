Le Covid-19 sévit à nouveau dans les camps de Tindouf

La pandémie du Covid-19 entame une nouvelle vague dans les camps de Tindouf. Cette semaine, le «Comité national de prévention du Covid-19» du Polisario a publié un communiqué, dans lequel il alerte sur l’arrivée d’une nouvelle vague de propagation.

Le comité évoque «des informations enregistrées auprès du service spécialisé des statistiques sanitaires et des indicateurs sanitaires du ministère, relatives à l'enregistrement de cas confirmés d'infection par le Covid-19 au cours de la semaine écoulée, après plus de six mois sans qu'aucun cas de virus n'ait été enregistré» dans les camps. Par conséquent, le comité a appelé tous les Sahraouis «à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence en respectant les mesures préventives mises en place et en particulier la vaccination».

La commission insiste aussi sur la nécessité de «veiller à ce que les informations sanitaires proviennent de sources fiables et à ne pas se laisser entraîner dans de fausses informations et des rumeurs malveillantes, qui ont eu un rôle négatif sur la santé psychologique et publique lors des premières vagues de propagation du virus».

Pour rappel, le Front Polisario a décidé, en août 2020, de museler les voix contestant sa version sur la propagation du Covid-19 dans les camps. Ses services de sécurité avaient même convoqué des médecins, des infirmiers et quelques bloggeurs qui avaient fait état de cas d’infection non déclarés par le Polisario, les obligeant de signer des déclarations sur l’honneur et s’engager à ne plus diffuser d’informations sur la crise sanitaire contredisant les bilans officiels.