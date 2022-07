Accord d'Abraham : Nasser Bourita attendu en Israël en septembre

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, se rendra en Israël en septembre pour le deuxième anniversaire des accords d'Abraham, rapporte la presse Israélienne. Le ministre a accepté une invitation à la célébration de cet anniversaire, qui lui a été remis par le ministre israélien la Coopération régionale, Esawi Frej lors de leur rencontre à Rabat, ce jeudi.

«Israël et le Maroc ont de nombreuses caractéristiques communes que nous devrions utiliser pour aider à renforcer les liens entre les pays et leurs citoyens», a déclaré le ministre Israël. «J'ai senti qu'il y a une bonne volonté au Maroc pour renforcer les relations, la conversation et la coopération entre les pays», a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, Frej a rencontré le ministre marocain de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'Innovation, pour discuter des programmes d'échange d'étudiants, y compris la possibilité pour les Israéliens d'étudier la médecine au Maroc, et de la recherche scientifique conjointe, explique la même source. Et de rappeler que la visite au Maroc de Frej coïncide aussi avec celle du vice-Premier ministre et ministre de la Justice du gouvernement israélien dans le royaume. Gideon Sa'ar s'est également entretenu avec Nasser Bourita et le chef des services secrets marocains, Abdellatif Hammouchi.

«Sa'ar a remercié Bourita d'avoir soutenu l'adhésion d'Israël à l'Union africaine en tant qu'observateur, et ils ont discuté des progrès accomplis et l'ouverture par le Maroc d'une ambassade complète en Israël», conclut la même source.