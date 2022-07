Canicule au Maroc : Jusqu’à 46°C entre samedi et mardi

Une vague de chaleur (42/46°C) est prévues, du samedi au mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des températures oscillant entre 42 et 46°C sont attendues, samedi, dans les provinces de Assa-Zag, Es-Semara, Khénifra, Béni Mellal, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Marrakech, Chichaoua, Tata, Taroudant, Taounate, Taza, Moulay Yacoub, et l'intérieur des provinces d'Essaouira, Sidi Ifni, Guelmim et Agadir-Ida-Ou-Tanane, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Le même phénomène sera observé, dimanche au mardi, à Ouezzane, Taounate, Meknès, El Hajeb, Taza, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khemisset, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Sidi Bennour, Berrechid, Settat, Benslimane, Youssoufia, Chichaoua, Marrakech, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, et l'intérieur des provinces d'Essaouira, Sidi Ifni, Guelmim et Agadir-Ida-Ou-Tanane, ajoute le communiqué.