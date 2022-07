Maroc-Israël : Gideon Sa'ar annonce un match amical entre les équipes de jeunes

Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du gouvernement israélien, Gideon Sa'ar, en visite officielle au Maroc, a annoncé un match amical qui opposera prochainement les équipes de jeunes d’Israël et du Maroc. L’annonce a été faite par le ministre, XX, lors d’une rencontre avec le ministre délégué auprès du ministère des Finances et de l'Economie, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, qui préside par ailleurs la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Gideon Sa'ar a ajouté qu’à l’issue de cette réunion, il s’est mis d’accord avec le président de la FRMF pour organiser ce match amical entre l'équipe de jeunes marocains et son homologue israélienne.

التقيت قبل دقائق الوزير المغربي المسؤول عن الميزانية السيد فوزي لقجع، والذي هو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب ????⚽️ pic.twitter.com/NhUotgDlXP — גדעון סער جدعون ساعر (@Gideonsaar2) July 27, 2022

Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du gouvernement israélien est arrivé au Maroc, lundi, dans le cadre d’une première visite officielle. Mardi, il a signé un mémorandum d’ententes avec son homologue Abdellatif Ouahbi. Après sa rencontre, mercredi soir, avec Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et directeur de la Direction générale de la surveillance du territoire marocain pour «discuté des défis politiques et sécuritaires communs d’Israël et du Maroc», Gideon Sa'ar s’est entretenu ce jeudi avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.