Flambée des prix : Le PAM appelle à une réunion urgente de la majorité gouvernementale

Le Bureau politique du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a appelé la direction de la majorité gouvernementale à se réunir en urgence pour étudier les difficultés que connaît le pouvoir d'achat des citoyens. Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le parti du Tracteur a indiqué avoir discuté d'un rapport préliminaire remis par sa commission de vigilance économique et ce, dans le cadre de son suivi de l'évolution des conditions économiques et sociales du pays.

Ce rapport intervient également «en interaction avec les différentes expressions sociétales civilisées qui ont exprimé leur préjudice face à la flambée des prix», poursuit le bureau politique du PAM.

Le communiqué ajoute que ledit rapport comprenait une référence aux différents aspects des difficultés de la situation économique et sociale nationale, et un examen de quelques suggestions pratiques pour atténuer la crise.