Résilience agricole : UM6P Ventures investit dans la startup Climate Crop

Le fonds d'investissement UM6P Ventures a annoncé, jeudi, son investissement dans Climate Crop, une startup IndieBio, pour améliorer le rendement et la résilience de l'agriculture en Afrique et dans le monde. «Sa solution est basée sur une technologie innovante dans la génomique des plantes ; elle contribue à l’amélioration de la production alimentaire, la réduction de l’empreinte carbone, et l’atténuation de l’effet du changement climatique sur l’agriculture», indique le fond dans un communiqué.

Cet investissement servira à financer la maturation et l’application spécifique de leur technologie d’édition génétique à la pomme de terre et à la tomate. Des produits critiques dans la chaine de valeur alimentaire et dont le Maroc est un producteur régional majeur. Par ailleurs, la pomme de terre est actuellement la troisième denrée alimentaire la plus consommée après le blé et le riz, poursuit la même source.

"Nous sommes à l’écoute active des startups pertinentes dans les sujets liés au développement durable et particulièrement à la sécurité alimentaire et la pérennisation de la chaîne de valeur alimentaire. Nous travaillons déjà en étroite collaboration avec Climate Crop pour leur maturation technologique et leur développement commercial», a déclaré Othman Chraibi, Directeur des investissements à l’UM6P Ventures, cité par le communiqué.

Au-delà du capital, la startup bénéficiera surtout d’un accompagnement Venture Builder qui lui permettra l’accès aux compétences et aux infrastructures de l’écosystème Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P) et de ses partenaires dans le domaine des agro-biosciences. Climate Crop aura aussi un accès organique au vaste écosystème et plateformes partenaires Agtech au Maroc et à l’international. Cette collaboration portera aussi sur les axes de leur développement stratégique et commercial aux Etats-Unis.

UM6P Ventures est le fonds d’investissement de l’Université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P), du Groupe OCP, ayant pour vocation de développer l’entrepreneuriat et d'accélérer l’innovation scientifique au Maroc et en Afrique.