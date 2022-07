Maroc : Le feu de forêt à Ksar El Majaz maîtrisé

Les équipes d'intervention ont réussi, mercredi soir, à maîtriser le feu de forêt qui s’est déclaré au niveau de douar Oued Rmel à la commune de Ksar El Majaz (cercle Anjra), ont indiqué des sources locales de la province de Fahs-Anjra. L’opération d’assainissement des superficies forestières touchées par le feu a été entamée, a-t-on ajouté.

La mobilisation sur le terrain se poursuivra de même qu’un suivi du développement de la situation sera assuré jusqu’à l’extinction complète et définitive des feux, selon les mêmes sources.

De leur côté, des sources locales de la province de Larache ont indiqué que la mobilisation se poursuit pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré à la forêt de Bouhachem Jbel El Alam, relevant des communes de Tazourt et Bni Aârouss. Les efforts des équipes d'intervention ont porté principalement sur la sécurisation du centre Moulay Abdeslam et des douars avoisinants, ainsi que la lutte contre la propagation du feu en direction des autres douars relevant des communes de Tazourt et Bni Aârouss, a-t-on ajouté.

Pour ce faire, les équipes d’intervention ont été appuyées par des éléments des Forces armées royales, de même que les interventions aériennes ont été renforcées en ayant recours à 3 avions bombardiers d'eau Canadair qui ont mené 25 opérations de largage d’eau. Par ailleurs, il a été procédé à l’évacuation de 935 familles réparties sur 15 douars vers des lieux sécurisés.