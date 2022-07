Migration : Deux Marocains arrêtés à Melilla pour trafic d’êtres humains

La Garde civile a arrêté deux hommes de 52 et 41 ans de nationalité marocaine à Melilla pour «trafic d'êtres humains». Ils ont été surpris en train de transporter six migrants au large de Melilla sur leur bateau pour les faire passer de manière irrégulière dans la ville, rapporte mardi la presse ibérique citant un porte-parole de la Commanderie.

Les événements se sont produits vers 06h00 lorsque le service de surveillance côtière et frontalière de la Garde civile de Melilla a aperçu un bateau de pêche occupé par huit personnes s'approcher depuis la côte marocaine. «Six de ses occupants se sont jetés dans l’eau pour atteindre à la nage les brise-lames de la digue du port de commerce de la ville, alors que le bateau a rebroussé chemin vers le Maroc», poursuit-on.

Soupçonnant la commission d'une infraction pénale, le service de surveillance a informé les services centraux, qui ont chargé un navire du Groupe spécial pour les activités sous-marines (GEAS) de la Garde civile d'intercepter et d'identifier le bateau de pêche.

Malgré des tentatives d'évasion, les deux Marocains ont finalement été arrêtés et traduits en justice, accusés d’être les auteurs présumés d'un crime contre les droits des citoyens étrangers. Les autorités espagnoles précisent que les six migrants, sans papiers, sont des hommes adultes de nationalité marocaine et «en parfaite santé». Ils ont été transférés dans les bureaux officiels du Corps de la police nationale pour l’ouverture d’un dossier d'expulsion d'Espagne.