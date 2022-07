Maroc : Le tourisme enregistre 20,3 MMDH de recettes à fin mai 2022

Les recettes touristiques se sont raffermies de 173,1%, en glissement annuel, pour atteindre 20,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2022, après une baisse de 62,4% un an plus tôt, a indiqué la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des finances. Pour le mois de mai uniquement, ces recettes se sont élevées à 5,7 MMDH, en hausse de 1,9% par rapport à leur niveau d'avant la crise, a précisé la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de juillet 2022.

Compte tenu de cette évolution, le taux de récupération de ces recettes par rapport à leur niveau enregistré durant la période pré-crise, est de 71,2% au cours des cinq premiers mois de 2022, après avoir atteint 60,7% à fin mars 2022 et 26,1% à fin mai 2021. Entre le début du mois de mars et fin mai 2022, les recettes touristiques enregistrées ont représenté 94,2% des recettes enregistrées à la même période de 2019, grâce aux mesures visant la relance de l'activité du secteur dont celle portant sur la réouverture des frontières nationales, à partir du 7 février 2022.