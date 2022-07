Football : Le Marocain Oussama Idrissi prêté par le FC Séville à Feyenoord

FC Séville a annoncé, mercredi, le transfert de l’attaquant marocain Oussama Idrissi à Feyenoord Rotterdam sous forme de prêt. «FC Séville et Feyenoord Rotterdam (Eredivisie) ont trouvé un accord pour un prêt d'une saison de l'attaquant Oussama Idrissi», indique l’équipe andalouse dans un communiqué.

⚪? OFICIAL | El @SevillaFC anuncia la cesión de @OussamaIdrissi_ al @Feyenoord



? El neerlandés pone rumbo a Róterdam después de estar el año pasado en el @Cadiz_CF



? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/bxDIZmliDe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 27, 2022

L'ailier marocain, qui a rejoint Séville à l'été 2020 en provenance de l'AZ Alkmaar, a fait 17 apparitions avec le club de la capitale andalouse et a totalisé trois passes décisives. Au cours de la seconde moitié de la saison 2020/21, il a évolué sous forme de prêt à l'AFC Ajax Amsterdam.

L’international marocain a également été prêté pendant six mois la saison dernière à Cadix où il a disputé 13 matchs avec un bilan d’un but et une passe décisive.