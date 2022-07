Marhaba : Plus d’un million de MRE ont traversé le Détroit de Gibraltar jusqu’au 25 juillet

En attendant les chiffres provisoires de l’Opération Marhaba 2022 du côté marocain, le ministère espagnol de l’Intérieur a dévoilé, ce mercredi, ceux de son équivalente. Ainsi, plus d'un million de passagers (1 039 559) ont traversé le détroit de Gibraltar entre le 15 juin et le 25 juillet dans le cadre de l'opération Paso del Estrecho (OPE 2022).

Lors de cette opération coordonnée par le ministère espagnol de l'Intérieur pour gérer le transit des citoyens d'origine marocaine entre la péninsule et l'Afrique du Nord, Algésiras représente 60% du trafic passagers au départ de l'Espagne, suivi d'Almería (17 %) et de Tarifa (12%), a indiqué le ministère.

Les ports de Campo de Gibraltar accumulent 659 647 passagers et 160 027 véhicules. Par lieu de destination, les ports du Maroc, notamment celui de Tanger Med, reçoivent 62% des passagers en provenance de la péninsule, loin devant les villes autonomes de Ceuta (22%) et Melilla (13%), poursuit la même source.

Sur le nombre total de passagers, l’augmentation se situe à 8% par rapport à l'OPE 2019, la dernière organisée avant la pandémie. Le nombre de véhicules ayant traversé la Méditerranée augmente également de près de 15% de plus que le volume enregistré à la même période en 2019.

Les prochains jours 29, 30 et 31 juillet et 1, 2, 3 et 4 août sont envisagés dans le Plan spécial comme les périodes de pic d'affluence de la phase aller. Dans la phase retour, les plus grandes vagues devraient se produire les 27, 28 et 29 août, conclut-on.

D'ailleurs, pour la phase retour, qui a débuté le 15 juillet, 25 558 passagers et 6 700 véhicules ont débarqué dans les ports espagnols depuis le Maroc. Selon les données de la protection civile espagnole, 83,65% (21 364) des passagers et 84,2% (5 641) des véhicules sont arrivés dans les ports d'Algésiras et de Tarifa. Et de rappeler que les ports d'Algeciras et de Tarifa ont ajouté 70 rotations quotidiennes cet été sur les lignes Algésiras-Ceuta (où opèrent 3 compagnies maritimes), Algésiras-Tanger Med (5 compagnies maritimes) et Tarifa-Tanger City (2 compagnies maritimes).