Conflit israélo-palestinien : Le Maroc est «le médiateur le plus acceptable», assure Issawi Fredj

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, en visite au Maroc en début de semaine, s’est exprimé sur le conflit israélo-palestinien. Dans une interview accordée à iNews24, il a ainsi assuré lundi que «le Royaume du Maroc et le roi Mohammed VI auront un rôle important et même majeur» dans ce conflit.

«L’équation est très simple : le Maroc préside le Comité al Qods depuis des décennies et les citoyens (israéliens, ndlr) originaire du Maroc représentent plus d’un million de personnes en Israël. Le Royaume du Maroc est un médiateur acceptable et amical pour les deux parties ; les Palestiniens comme les Israéliens. J’ai entendu cela de la part de Palestiniens comme d’Israéliens», a-t-il déclaré.

«Je crois en la solution à deux États […] Le #Maroc est le médiateur le plus acceptable mutuellement parmi tous les peuples de la région»



Issawi Frej a ajouté qu’il «est nécessaire que le Maroc joue un rôle clé dans le rapprochement parce que ce processus est celui qui prépare le terrain pour les futures opportunités politiques». «En fin de compte, je suis quelqu’un qui croit en la solution des deux Etats et les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui», a-t-il enchaîné, faisant savoir que «pour créer ces conditions, des paramètres doivent être établis entre Palestiniens et Israéliens».

«Afin de bâtir cette confiance, nous avons besoin d’un médiateur acceptable et le Maroc est celui le plus mutuellement acceptable parmi tous les peuples de la région», a-t-il assuré.