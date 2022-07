La marque américaine Steve Madden ouvre trois points de vente au Maroc

La marque américaine de chaussures et d’accessoires de mode Steve Madden, vient d’annoncer l’ouverture simultanée de trois magasins au Maroc. Son implantation au sein du Royaume est réalisée à travers Nesk Investment, le leader de la franchise de mode au Maroc.

La marque inspirée du rock and roll et de la culture pop new-yorkaise, Steve Madden, s'implante à Casablanca (Morocco Mall), Rabat (avenue Fal Ould Oumeir) et Tanger (Tanger City Mall).

Steve Madden a réussi à conquérir des millions de clients à travers le monde entier, mais aussi à propulser ses créations en pole position dans le secteur de la mode.

L’enseigne de renom commercialise des chaussures, des sacs à main et des accessoires au style unique, qui sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde, et est devenue l'une des marques de mode les plus dynamiques.

La marque est née d’un investissement de 1100 dollars en 1990. Son créateur, Steve Madden a commencé par la création de chaussures dans son usine du Queens. Grâce à ses années d'expérience dans l'industrie de la chaussure et ses créations uniques, Steve Madden a créé l'une des marques de mode les plus emblématiques des États-Unis.

Aujourd'hui, la marque Steve Madden représente un style de vie dont le but est de démocratiser la mode tout en conservant cette indépendance funky qui a défini la marque il y a 32 ans. Sa gamme de produits comprend désormais d'autres accessoires tels que des montres, des bijoux, des sacs à main, des ceintures, des vêtements de soleil.