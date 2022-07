African Lion : Face aux critiques du sénateur Inhofe, Africom vante la coopération stratégique militaire du Maroc

Le général Stephen J. Townsend, chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) a tenu, mardi, un briefing durant lequel il s’est exprimé sur l’avenir de l’exercice militaire «African Lion». Interrogé sur la possibilité de déplacer ledit exercice, organisé au Maroc, le responsable militaire a reconnu que le Congrès américain, lors de son adoption de la Loi sur la défense pour l’exercice 2022, a obligé le commandement d’«envisager de diversifier l’exercice».

Il s’agit aussi d’ «envisager peut-être de déplacer l’exercice ou les éléments de l’exercice vers d’autres régions du continent», a-t-il ajouté. «Nous y participons parce que nous croyons au contrôle civil des militaires, et nos dirigeants civils au sein de notre gouvernement nous ont dit de le faire. Nous le faisons donc fidèlement», a-t-il enchaîné. Le général Stephen J. Townsend a expliqué que son Commandement envisage «d’autres endroits» où des «parties ou la totalité» de l’exercice seront organisés à l’avenir. «Étant donné qu’on nous a demandé de le faire, nous allons poursuivre l’exploration de la façon dont nous pourrions diversifier davantage l’exercice et j’aimerais que d’autres pays africains se portent volontaires pour accueillir une partie ou la totalité de l’African Lion. Nous enverrons des équipes pour faire ces évaluations et ces sondages, et nous serons heureux de diversifier l’exercice», a-t-il ajouté.

«Difficile de trouver un pays en Afrique» pour remplacer le Maroc

Cependant, le chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique a reconnu l’apport du Maroc dans cet exercice, rappelant que le royaume a accueilli 18 éditions. «Elles (les autorités marocaines, ndlr) ont une capacité énorme pour le faire ; leur capacité militaire est très élevée ; elles ont aussi l’infrastructure, les champs de tir,... C’est un hôte fantastique», a-t-il affirmé.

«Je pense qu’il sera difficile de trouver un pays en Afrique, qui pourra se rapprocher de ce que le Maroc a été en mesure de faire pendant 18 ans.» Stephen J. Townsend

Le responsable militaire américain a assuré que «le Maroc a été un hôte fantastique», insistant sur le fait que «l'Africom travaillera avec le Maroc sur les futurs éditions de l’African Lion».

Les éclaircissements de Stephen J. Townsend et sa réponse mettant en avant l’apport du Maroc dans cet exercice militaire le plus important dans la région, interviennent après la sortie médiatique, cette semaine, de James Inhofe. Sénateur américain pro-Polisario et président de la Commission de la Défense, il a demandé le transfert de la prochaine édition de l’exercice militaire African Lion, loin du Maroc, justifiant sa requête par des supposés «obstacles» dressés par le royaume en vue de parvenir à un règlement du dossier du Sahara occidental.