Maroc : Les efforts se poursuivent pour maîtriser des feux de forêts à Larache et Taounate

Les équipes d’intervention poursuivent, mardi soir, leurs efforts soutenus pour venir à bout de quatre foyers d’incendie à la forêt Khandek Tessyana à la commune de Galaz (cercle de Ghafsai), ont indiqué des sources locales de la province de Taounate. Les équipes, composées des éléments de la Protection civile, des eaux et forêts, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, des autorités locales et de volontaires, poursuivent sans relâche mardi soir leurs efforts pour maîtriser ces foyers, en dépit des fortes rafales de vent.

Ces efforts ont permis d’assurer la sécurité des habitants de Douar Taouraret adjacent à la zone touchée par les feux de forêt, ajoutent les mêmes sources précisant qu’un bilan provisoire fait état de l’incendie de 33 hectares composés de pins et d'espèces végétales secondaires.

Les autorités locales de la province de Taounate avaient annoncé lundi qu’une personne avait trouvé la mort et qu’une autre avait été blessée, lundi, à différents degrés alors qu'elles participaient en tant que volontaires aux côtés des équipes qui tentaient de venir à bout de cet incendie.

A Larache également, les autorités locales ont indiqué que les efforts des équipes d’intervention se poursuivent pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Bouhachem Jbel El Alam relevant des communes de Tazourt et Beni Aârouss. Quatre foyers d’incendie étaient toujours actifs mardi soir et les équipes d’intervention oeuvrent pour les maîtriser, précisent les mêmes sources, notant que 712 familles réparties sur 13 douars ont été évacuées loin des zones dangereuses.

Pour faire face à ces feux, des équipes d'intervention, composées d’éléments de la Protection civile, des eaux et forêts, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la promotion nationale, des autorités locales et des volontaires de la population locale, avaient été mobilisées, appuyées par des engins de lutte contre les incendies, de camions citernes, d'ambulances, de véhicules de transport et de quatre avions bombardiers d'eau Canadair.