Tanger : Le festival Tanjazz marque son retour en septembre

Le festival de jazz de Tanger, Tanjazz, marque son retour du 22 au 24 septembre 2022. Cette 21ème marquera une nouvelle étape pour le festival, avec le changement de direction et la nouvelle identité visuelle.

Soutenu par son sponsor officiel, la Fondation BMCI, Tanjazz est désormais organisé par l’agence Seven PM (producteur exécutif de Jazzablanca Festival), et ce depuis la passation en 2019, lors de la 20ème édition, entre le fondateur Philippe Lorin et le producteur de Jazzablanca.

Le nouveau format de Tanjazz offrira donc trois jours de fête avec plus de 20 concerts payants au sein du Palais, mais aussi des concerts et de multiples animations gratuites, que le public découvrira à travers différents circuits dans la ville.

L’événement a pour ambition d’offrir une expérience festivalière dans l’emblématique Palais des Institutions Italiennes, cœur battant du festival, avec ses diverses scènes, ses jardins et ses espaces de restauration.