Le concert international «Stars in The Place» fait son grand retour à Marrakech en décembre

Lamalif Group, leader national dans l’aménagement urbain et l’éclairage public, a annoncé, ce mardi, le grand retour de «Stars in The Place». Fort du gros succès de l’édition 2019, le méga-concert international revient, après une pause due à la crise pandémique, pour une nouvelle édition éclectique, le 29 décembre 2022, à la place mythique Jemaa El Fna, à Marrakech, indiquent les organisateurs dans un communiqué, en promettant un «moment de culture et de divertissement qui fera date».

Porté par la star mondiale Gims et organisé par Lamalif Group, «Stars in The Place» honore les valeurs d’ouverture, de tolérance et de fraternité du Maroc, poursuit la même source, qui évoque «un rendez-vous incontournable pour les marocains et les touristes pour se réapproprier l’espace public à travers une expérience culturelle festive et pleine d'émotions».

«Stars in The Place met à l'honneur le Maroc. Nous sommes fiers du haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En offrant cet événement annuel de grande envergure au grand public, Lamalif Group, en tant qu’entreprise citoyenne, veut contribuer à la démocratisation de l'accès à la culture et au divertissement. Stars in The Place est l’expression de notre vocation et notre engagement auprès des villes et territoires en tant que partenaire privilégié», a déclaré Moulay Lakbir Ismaili Alaoui, PDG de Lamalif Group, cité par le communiqué. «En portant cet événement, nous voulons exprimer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les Marocains notre amour pour le Maroc et notre ferme volonté de contribuer à la grande dynamique économique et culturelle que connait notre cher pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi», soulignent de leur côté, Gims et Youssef Aarab, fondateurs de «Stars in The Place».

Pour l’édition 2022, les organisateurs s’attendent à des records notamment en termes de fréquentation et rappellent qu’en 2019, le méga-concert de la star Gims et ses amis artistes, pour ne citer que L’artiste, Dadju, Lartiste, Aminux, L7or et Mohamed Ramadan, a réuni plus de 140 000 spectateurs.