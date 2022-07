Ceuta : 5,5 millions d'euros pour venir en aide aux mineurs marocains dans la ville

Des migrants mineurs non accompagnés attendent d’être testés contre le Covid-19 dans l’enclave espagnole de Ceuta, le 19 mai 2021. / Ph. Antonio Sempere - AFP

La ville de Ceuta a convenu, lundi, d'allouer une enveloppe de 5,5 millions d'euros pour venir en aide aux mineurs étrangers non accompagnés arrivés dans la ville depuis le Maroc et dont le nombre actuel atteint 302 enfants. Ainsi, le porte-parole du gouvernement de Ceuta, Alberto Gaitán (PP), a expliqué, dans des déclarations relayées par la presse ibérique, que cette décision a été approuvée par le Conseil de gouvernement. Il a ajouté que 463 321 euros seront destinés pour l’année en cours, 2,7 millions supplémentaires pour 2023 et 2,3 millions d’euros pour l'année 2024.

Le montant sera utilisé pour l’hébergement, la nourriture et l’habillement, ainsi que pour couvrir d'autres besoins, tels que la santé et l'éducation. «Il s’agit d’un contrat de prise en charge appropriée des mineurs, car il est impératif de veiller à leurs intérêts. C’est une tâche difficile à gérer mais ce contrat est pour la prestation d’un service de placement en institution», a-t-il souligné.

D'autre part, le Conseil de gouvernement de Ceuta a décidé que la compétence des mineurs passera au domaine du ministère de la Santé, de la consommation et de l'intérieur, une décision qui sera ratifiée par un décret qui sera publié au Journal officiel de la Ville. Ce changement intervient à la suite de la demande de la première vice-présidente et ministre de la Présidence et des relations institutionnelles, Mabel Deu, suite à la procédure judiciaire intervenant dans le sillage du rapatriement vers le Maroc de mineurs, survenu en août de l'année dernière.

«Les actions ont toujours été menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en coordination avec la délégation du gouvernement, nous soulignons donc le travail extraordinaire réalisé en ce sens par Mabel Deu», a ajouté Alberto Gaitán.