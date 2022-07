Maroc : UM6P Ventures investit dans la startup américaine Akorn Technology

Le fonds d'investissement UM6P Ventures de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé son investissement dans Akorn Technology, une startup innovatrice en enrobage comestible naturel, pour un impact positif sur le système alimentaire global. «Ses plateformes d’enrobage naturel multifonctionnel sont constituées de produits dérivés de maïs d’origine naturelle (non-OGM) – valorisés en amont, durables et abondants – et d’autres éléments d’origine végétale. Ses applications permettent de doubler ou tripler la durée de conservation alimentaire et fournir des aliments sûrs, goûteux et nutritifs», indique-t-on dans un communiqué.

La production, la sécurité et la durabilité du système alimentaire mondial sont mises à rude épreuve. Plusieurs approches sont nécessaires pour un impact positif ; parmi lesquelles la réduction des pertes et gaspillage des produits alimentaires frais, en particulier fruits, légumes et céréales, fait savoir la même source.

Akorn Technology a développé une plateforme multifonctionnelle d'enrobage comestible, naturel. Celle-ci est basée sur une technologie qui utilise un film hybride de lipides et protéines végétales, pour réduire les pertes sur une vaste gamme de cultures parmi lesquelles les fruits de verger, agrumes, fruits tropicaux, fruits à noyau et légumes.

Cette technologie, brevet en instance, a déjà été autorisée aux Etats-Unis et dans l'Union européenne à l’application sur plusieurs fruits et légumes, poursuit la même source, notant que son action/application sur les aliments frais suite à leur récolte ralenti leur maturation, réduit leur perte en eau, maintient leur fermeté et aspect, et entrave le développement de bactéries et champignons. «Ce partenariat-investissement, comme nos autres investissements en Agrobioscience, servira à monter en compétence et technicité des talents locaux et bénéficiera à d’autres initiatives ou startups dans ce domaine», déclare Yasser Biaz, DG d'UM6P Ventures.

Akorn Technology utilisera son capital initial pour augmenter ses capacités industrielles et réaliser des essais auprès de ses clients, sur une large gamme de cultures. A court terme, des initiatives et pilotes sont prévus sur des cultures au Maroc (citron, tomate et autres fruits) pour étudier, évaluer et éventuellement adapter la technologie aux conditions du continent. Ces initiatives seront menées en collaboration avec différents partenaires des écosystèmes Marocains et Africains.