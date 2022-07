Variole du singe : Le dérapage homophobe de Saadeddine El Othmani

L’ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD semble ne plus distinguer le psychiatre du fqih Saadeddine El Othmani. En plein débat sur la cherté des prix, les carburants et la campagne appelant au départ d’Aziz Akhannouch, il a ainsi choisi d’aborder les prévalences de la variole du singe parmi les personnes homosexuelles, à l’occasion de la publication d’une étude dans la revue scientifique New England Journal of Medicine.

Mélangeant opportunément science et religion, il a assuré que «la grande majorité des cas actuels de Monkeypox sont transmis par contact sexuel», tandis que «la grande majorité des personnes infectées sont des hommes homosexuels». Mais il a surtout ajouté que «la leçon tirée est que sortir de la Fitrah (référence à la nature originelle de l'être humain selon l'islam, ndlr) un danger pour l'homme, sa santé, sa vie et même son existence».

الغالبية العظمى من حالات #جدري_القرود الحديثة انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، والغالبية العظمى من المصابين هم من الرجال المثليين، وذلك حسب أكبر دراسة في الموضوع: والدرس المستفاد هو أن الخروج عن الفطرة خطر على الإنسان وعلى صحته وحياته، بل ووجوده https://t.co/dBmNhIGOwu — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) July 25, 2022

Alors que les experts du monde entier mettent en garde contre une stigmatisation des personnes homosexuelles et un effet délétère sur la prévention et le soin de la variole du singe à l’heure où le virus continue de se propager dans le monde, le psychiatre Saadeddine El Othmani semble aller à contre-courant.

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rayé l’homosexualité de la liste des maladies mentales depuis… 1992.