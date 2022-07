Maroc : 359 migrants irréguliers interceptés par la Marine royale

Durant les trois derniers jours, du 23 au 25 juillet 2022, 359 migrants irréguliers ont emprunté les voies maritimes en Méditerranée et en Atlantique, avant d'être interceptés par des garde-côtes de la Marine royale, a-t-on appris de source militaire. Les candidats, à majorité des Subsahariens, parmi lesquels se trouvaient 10 femmes et 4 enfants, étaient à bord d’embarcations de fortune, de kayaks et certains s'aventuraient même à la nage, a-t-on précisé de même source.

Les secourus ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d’être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du Royaume pour les procédures d’usage, a-t-on ajouté.