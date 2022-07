Talbi Alami dérape et qualifie les Marocains utilisant le hashtag «Akhannouch_Dégage» de «malades»

Alors que son président et chef du gouvernement fait toujours face à une campagne sur les réseaux sociaux appelant à son départ, le Rassemblement national des indépendants (RNI) met de l’huile sur le feu. Vendredi, lors du congrès régional du parti de la Colombe à Souss-Massa, Rachid Talbi Alami, ancien ministre, membre du bureau politique et actuel président de la Chambre des représentants a pris la parole pour évoquer la campagne digitale.

Il a ainsi assuré que le peuple marocain «fait confiance» à son parti en raison de sa «manière de travailler», de son programme et parce que «son approche est correcte». La preuve en est la victoire, selon lui, du RNI, aux récentes élections partielles. Pour lui, malgré les «complots» dans les journaux et sur réseaux sociaux, le parti «tient toujours» grâce à son programme, son mode de fonctionnement et sa foi dans les institutions.

Prenant la défense du gouvernement actuel en rappelant son arrivée dans une situation difficile et en vantant son «indifférence» aux tentatives menées par ses opposants, Talbi Alami s’est interrogé sur l'identité des «obstructionnistes» qui se «cachent derrière de faux comptes sur les réseaux sociaux et sabotent les efforts du gouvernement avec leurs fausses informations et leurs mensonges». Il a souligné que si le gouvernement «avait le pouvoir constitutionnel de communiquer et de discuter avec eux, il l'aurait fait», avant de signer un dérapage.

«Cette influence et son rôle n’a aucun impact (…) Doit-on se solidariser avec ces personnes malades mènent cette campagne? Priez pour que Dieu les guérisse. En fin de compte, ils restent des Marocains et nos frères. Espérons qu’ils reviennent sur le bon chemin.» Rachid Talbi Alami

Au début de son intervention, le membre du bureau politique du parti de la Colombe a déclaré avoir été «sûr de la victoire du parti aux élections partielles du jeudi 21 juillet, malgré la campagne lancée par les ennemis contre lui et contre son président Aziz Akhannouch». Il a également couvert d’éloges ce dernier.

Les propos de Talbi Alami rappelle la sortie médiatique d’Aziz Akhannouch en septembre 2018 pour réagir à la campagne de boycott visant, entre autres, Afriquia. Tout en laissant entendre que la campagne viserait le RNI et non pas sa société de distribution de carburants, il avait alors pointé les «ennemis de la réussite politique» qui mobilisent leurs moyens pour lancer une guerre contre le RNI, invitant les jeunes de son parti à «ignorer les tentatives d’intimidation» pour «continuer à être à l’écoute des citoyens».

En décembre en 2019 et depuis Milan, Akhannouch avait même affirmé qu’il fallait «rééduquer les Marocains qui manquent d’éducation».