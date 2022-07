Jeunesse et sports : Le Maroc et Israël veulent développer leur coopération

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed El Mahdi Bensaid a eu, ce lundi, des entretiens bilatéraux avec le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, en visite de travail au Maroc. «Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations dynamiques entre le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël depuis la signature en 2020 de l'accord tripartite (Maroc, Israël et les Etats-Unis d'Amérique)», indique ce lundi un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Les deux ministres ont abordé les questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines de la jeunesse et de la culture. Durant la rencontre, un aperçu des programmes de travail du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a été présenté, poursuit la même source.

Les deux responsables ont souligné la nécessité de constituer des groupes de travail conjoints entre les deux ministères pour élaborer un programme commun, qui concerne l'organisation de sessions d'été pour les jeunes marocains et israéliens afin de découvrir la culture marocaine et la culture de l'Etat d'Israël. «M. Bensaid a mis l'accent sur la nécessité de prêter attention à la programmation et aux jeux vidéo, en raison de leur importance primordiale, le Maroc disposant d'un potentiel humain important dans ce domaine», conclut la même source.