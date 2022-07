Championnat d’Afrique de tennis de table : Deux médailles de bronze pour le Maroc

Le Maroc a remporté deux médailles de bronze au Championnat d'Afrique de tennis de table par, qui se poursuit jusqu’au 28 juillet en Tunisie. L’équipe nationale des U18 dames a remporté la médaille de bronze lors de ce championnat qualificatif au tour préliminaire des Jeux olympiques de Paris 2024, en s’imposant lors du match de classement face à l’Afrique du Sud (3-1). La deuxième médaille de bronze est revenue à la sélection nationale U15 qui s’est également imposée face à l’Afrique du Sud

L’équipe du Maroc U18 ayant pris part à ce championnat se compose de Marouane Serghini, Ayoub El Maatawy (FUS Rabat), Meryem Brad (Zenata), Sofia Regragui, Anas Itola (France), et Othman Chaouki (COD Meknès), tandis que celle des U15 se compose des joueurs Zineb Khribich, Bilal Kormaje (FUS Rabat), Adam et Malak Ghounim (Wydad Casablanca), Berada Dina Narjis et Nour Bilal Bouthier-Jean (France). Les éléments nationaux ont été encadrés par les entraîneurs Hicham Ghounim et Rafik Aguida.

Outre l'équipe nationale marocaine, ce tournoi continental a connu la participation de l'Egypte, de la Tunisie, de la Libye, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RD Congo, du Kenya, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Togo, du Burkina Faso et de Madagascar.