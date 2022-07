Migration : Le Maroc et l’Espagne surveillent le brise-lames de Tarajal à Ceuta

Le Maroc et l’Espagne intensifient la surveillance du brise-lames de Tarajal, très prisé ces derniers jours par des mineurs marocains qui tentent de franchir la frontière séparant le Maroc de Ceuta. Selon la presse locale de l’enclave espagnole, plusieurs d’entre eux tentent d’effectuer la traversée, profitant des jours de brouillard intense dans la zone.

Des sources de la Garde civile affirment avoir «activé» un dispositif spécial pour surveiller la zone, ajoutant que «le Maroc agit de son côté». «Pour le moment il y a eu des tentatives ayant abouti», expliquent-elles, rappelant que le brouillard intense obscurcit les rues et les plages. Les contrôles ont également été «intensifiés» dans les deux pays. «En ce moment, il y a beaucoup de brouillard, espérons qu'il se lève et qu'on puisse avoir plus de vision», expliquent les mêmes sources. Les autorités marocaines «agissent également avec plus de prudence que d'habitude en raison d'une mauvaise visibilité», rappelant que la semaine dernière, 15 mineurs ont été interceptés du côté marocain de la frontière.

La semaine dernière, les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont renforcé le contrôle de la zone maritime qui entoure le brise-lames de Tarajal et les plages limitrophes de Ceuta. Une décision prise après l’arrivée dans la ville de 21 mineurs marocains non accompagnés qui ont réussi à contourner le brise-lames à la nage.

La presse de Ceuta rappelle que la ville accueille actuellement environ 350 mineurs étrangers non accompagnés. Jusqu'à présent en 2022, 110 y sont arrivés, bien que la frontière avec le Maroc ne soit ouverte que depuis le 17 mai. «Les entrées irrégulières se sont multipliées avec l'arrivée de l'été. En juin, seuls 28 mineurs sont entrés dans la ville espagnole de manière irrégulière contre 40 en juillet», conclut-on.