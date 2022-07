L’ambassadeur d'Espagne au Maroc décoré par la ministre de la Défense

La ministre de la Défense a décoré, ce lundi, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, de la Croix du mérite militaire. Selon la presse ibérique, les ambassadeurs auprès de l'OTAN et le directeur de l'Ecole diplomatique ont également reçu la même distinction.

Margarita Robles a personnellement décerné la Croix du mérite militaire à Ricardo Díez-Hochleitner, qui a été reconnu «pour son soutien ferme et continu au ministère de la Défense», revenant sur sa longue relation professionnelle avec le diplomate. L'ambassadeur d'Espagne au Maroc s'est exprimé, de son côté, lors de la cérémonie au nom des trois lauréats et a souligné le respect et l'admiration du corps diplomatique envers les forces armées. «Il y a beaucoup de choses qui lient les diplomates au personnel militaire, non seulement cette même vocation permanente de servir l'Espagne, mais aussi un sentiment d'amour et de discipline dans l'exercice de nos fonctions», a-t-il déclaré.

L’Espagne a nommé le diplomate Ricardo Díez-Hochleitner Rodriguez, ancien secrétaire général de la Maison royale entre 2002 et 2011, au poste d’ambassadeur d’Espagne à Rabat en 2015. Il était auparavant ambassadeur en République dominicaine, en Autriche, en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine. Il a également été le directeur du bureau du premier ministre, directeur international de la politique étrangère pour l'Europe et ambassadeur à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

En octobre 2021, le gouvernement espagnol a décidé de prolonger le mandat de l’actuel ambassadeur d’Espagne à Rabat. Une décision prise après qu’une liste de noms ait été proposée aux autorités marocaines, qui n’auraient retenu aucun, rapportait la presse ibérique. Un mois plutôt, celle-ci annonçait la nomination d’un nouvel ambassadeur de Madrid.