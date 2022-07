Variole du singe : L'OMS déclare l’«urgence de santé publique internationale»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, samedi, déclencher son plus haut niveau d'alerte concernant l'épidémie de variole du singe (Monkeypox). «L'épidémie n’a cessé de croître, et il y a maintenant plus de 16 000 cas signalés dans 75 pays et territoires, et cinq décès», a indiqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. «J'ai décidé que l’épidémie mondiale de Monkeypox représente une urgence de santé publique de portée internationale», a expliqué le directeur de l'OMS.

? BREAKING:

"For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern."-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

Cette décision fait suite à une réunion de sept heures le jeudi 21 juillet du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international, qui décide de la gravité d'une crise de santé publique, pour discuter de l'épidémie de Monkeypox dans plusieurs pays. Bien que le Comité ne soit pas parvenu à un consensus sur la question de savoir si l'épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale, le directeur général a décidé que la situation méritait une telle classification. «Nous avons une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde, par le biais de nouveaux modes de transmission, dont nous comprenons trop peu, et qui répond aux critères du Règlement sanitaire international», s’est-il justifié.

L’OMS a ajouté que, bien que le nombre de cas et de pays touchés par la variole du singe semble augmenter, l'évaluation des risques de l'OMS n'a pas changé depuis la première réunion du comité le 23 juin 2022. Le risque est ainsi considéré comme «modéré» au niveau mondial et dans les six régions de l'OMS, à l'exception de la région européenne, où le risque est considéré comme «élevée».