Judo : Quatre médailles pour le Maroc aux Championnats d’Afrique Cadets et Juniors

Les judokas marocains ont décroché quatre médailles (une en or, deux en argent et une en bronze) dans le cadre des Championnats d’Afrique Cadets et Juniors qui se sont clôturés dimanche à Nairobi. Le médaillé d'argent aux derniers Jeux méditerranéens, Hassan Doukkali, s'est adjugé l'or dans la catégorie juniors (-73 kg) en s'imposant en finale face au marocain Nouh Lahmouri, qui s'est ainsi attribué la médaille d'argent. Pour atteindre la finale de cette compétition, Hassan Doukkali s'était imposé face à l'Egyptien Marwane El Tanahy, tandis que Lahmouri avait battu le Sud-africain Timothy Mewsen.

Le jeune Lahmouri a également obtenu la médaille d'argent dans la catégorie cadets (-73 kg) après avoir perdu en finale contre l'Angolais Gabriel Zeferino. La médaille de bronze marocaine, dans ces championnats qualificatifs aux Mondiaux d’août prochain en Équateur, a été l'oeuvre de Mohamed Taïbi dans la catégorie juniors (-66 kg).

Le Maroc a été représenté à ces championnats, disputés du 21 au 24 juillet dans la capitale kényane, par 5 judokas, à savoir Hassan Doukkali, Nouh Lahmouri, Mohamed Taïbi, Ayoub El Messaoudi et Wissal Ziane.