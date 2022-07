Maroc : Lancement d’un projet écotouristique à Tafoghalt

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le samedi 23 juillet 2022 au niveau de la province de Berkane dans la région de l’Oriental, le lancement d’un projet écotouristique au niveau de la commune territoriale de Tafoghalt. S’inscrivant dans le cadre de la stratégie Forêts du Maroc, le projet écotouristique de Beni Snassen sera réalisé en partenariat public-privé, à travers une convention entre l'Association de la maison familiale rurale de Beni Snassen et la Direction régionale de l'agence nationale des eaux et forêts.

D'un investissement de 10 millions de dirhams, et installé sur une superficie de 2,5 hectares, ce projet revêt une importance biologique et environnementale, et donnera une forte impulsion à l'écotourisme dans la région permettant de créer 20 emplois directs et 30 emplois indirects, outre son aspect de formation à travers l’accompagnement des jeunes, des associations et des coopératives de valorisation des produits agricoles et forestiers, indique le ministère dans un communiqué.

La réalisation de ce projet permet de valoriser les ressources naturelles, culturelles et historiques de la région de l’Oriental, et vise à protéger les espèces menacées de disparition, à sensibiliser aux enjeux environnementaux, à promouvoir et diversifier les activités sportives et à diversifier les sources de revenus de la population locale.