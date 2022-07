Maroc : Des nids artificiels pour aider la reproduction les flamants roses

Des scientifiques marocains ont mis en place des nids artificiels dans le cadre d’une stratégie visant à inciter les grands flamants roses à se reproduire pour la première fois en plus de 50 ans. Toutefois, l’importance du rôle joué par les faux nids dans cette réussite de reproduction fait l’objet de débat, rapporte RFI.

Bien que ces oiseaux nichant dans les zones humides se trouvent par milliers sur 40 sites au Maroc, la dernière fois que des couples reproducteurs ont été enregistrés dans le royaume remonte à 1957-1968. Ces oiseaux ont niché au lac Iriki dans le sud-est du Maroc – mais un barrage a ensuite été construit sur la rivière Draa alimentant le lac et le site de reproduction des flamants roses s’est asséché.

Cette année, une équipe comprenant des membres du Groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc (GREPOM) a confirmé la présence d’au moins 120 couples reproducteurs de flamants roses à la lagune de Khnifiss, à plus de 840 kilomètres au sud-ouest de Rabat. Le GREPOM et l’Agence nationale des eaux et forêts du Maroc avaient employé une stratégie détaillée pour encourager les flamants roses à se reproduire, impliquant la construction de nids artificiels à Khnifiss et à Sebkha Bou Areg, une lagune au nord-est.

Cependant, l’auteur principal d’un récent rapport sur la colonie affirme que les oiseaux ont rejeté les faux nids. Professeur de biologie à l’Université Cadi Ayyad et également coordinateur du projet GREPOM, Mohamed Radi a déclaré à RFI que les flamants roses ont choisi une zone pour nicher près de la partie sud du lagon. «C’est une colonie que les oiseaux ont eux-mêmes installée à Sebkha Tazgha… loin de l’endroit où les plates-formes artificielles de nidification ont été construites», ajoute-t-il.

Néanmoins, la nouvelle des couples reproducteurs sur le site de Khnifiss est encourageante pour l’avenir à long terme de ces oiseaux. Radi a expliqué que des flamants roses avaient été observés en train de faire des parades nuptiales dans plusieurs autres zones humides du royaume, mais qu’aucune autre nidification réussie au Maroc n’a jusqu’à présent été enregistrée.