CAN féminine 2022 : Le roi félicite l'équipe nationale pour sa belle prestation

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine de football pour leur belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022), couronnée par leur qualification à la finale de cette compétition et au Mondial 2023. Dans ce message, le souverain affirme avoir suivi avec grande joie et immense fierté l’excellent parcours de l’équipe nationale lors de la 14è édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football qu’a abrité le Maroc et qui a été couronné par la qualification de la sélection marocaine à la finale de cette compétition continentale et sa qualification historique à la Coupe du Monde 2023.

Le roi a félicité, à cette occasion, toutes les composantes de l'équipe nationale, joueuses, entraîneurs, cadres techniques, médicaux et administratifs et les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football, pour cet exploit bien mérité, le premier du genre dans le palmarès du football féminin marocain, qui vient s'ajouter aux réalisations du Maroc, dans diverses disciplines sportives. Le souverain a également exprimé sa fierté de l’équipe nationale féminine qui a fait preuve, tout au long de ce championnat continental, d'un esprit de compétition très élevé, et a signé une performance exceptionnelle qui constitue un bel exemple de sérieux, de persévérance et de patriotisme, pour hisser haut les couleurs nationales.

Samedi, la sélection féminine sud-africaine a été sacrée championne d’Afrique après sa victoire par 2 buts à 1 (mi-temps 0-0) face à son homologue marocaine, en finale de la CAN-2022, disputée au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les Sud-africaines se sont imposées grâce à un doublé de Hildah Magaia (63e, 71e), alors que Rosella Ayane a réduit l’écart pour l'équipe nationale à la 80e minute.