NamX, du Franco-marocain Faouzi Annajah participe au Mondial de l’auto de Paris

NamX, le SUV à hydrogène alimenté par des capsules amovibles du Franco-marocain Faouzi Annajah sera présent au Mondial de l’auto de Paris. Le rendez-vous des passionnés d’automobile depuis 1898 se déroulera, cette année, du 17 au 23 octobre.

Sur son compte Twitter, le Franco-marocain a partagé l'annonce, par le mondial de l'Auto de Paris, en décrivant «un rêve devenu réalité». Dans sa présentation des exposants 2022, le salon parisien a fait part de sa fierté d'annoncer que le jeune constructeur NamX participera au Mondial de l'Auto. «Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, NamX a présenté récemment son premier modèle, le HUV. Il s'agit d'un très joli SUV coupé à réservoirs à hydrogène interchangeables dessiné par Pininfarina», poursuit la même source.

Une photo prise en 2000 lors du salon de l’automobile de Paris…

22 ans après, je vous annonce officiellement la participation de NamX au @mondialdelauto

Un rêve devenu réalité…

Save the date : 17 au 23 octobre.

SUV familial haut de gamme dont le prix variera entre 65 000 et 95 000 euros selon les options choisies à partir du 4e trimestre 2025, NamX sera commercialisé en deux versions : une d'entrée de gamme à propulsion de 300 ch pour une vitesse de pointe régulée de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, ainsi qu’une version GTH à quatre roues motrices de 550 ch pour une vitesse de pointe régulée de 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, a indiqué la société.

Auprès de Yabiladi, Faouzi Annajah avait notamment promis des détails sur les aspects techniques de l’innovation de ce véhicule lors du prochain Salon de l’automobile de Paris.