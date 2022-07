Maroc : Sept membres d'une famille MRE décèdent dans deux accidents

Sept membres d'une famille belgo-marocaine ont perdu la vie dans deux accidents au Maroc, rapportent ce samedi des médias belges. Six membres de la famille sont morts dans un accident de la circulation alors qu'ils suivaient une ambulance transportant un cousin qui s'était noyé.

Parmi les morts figurent trois enfants d'une famille belge qui rendait visite à leur famille au Maroc. Les enfants, âgés de quinze, treize et quatre ans, se trouvaient dans une voiture. Leurs parents n'étaient pas avec eux lors de l'accident impliquant un seul véhicule, précise-t-on.

Quelques heures plus tôt, un cousin de la famille s'est noyé lors d'une excursion d'une journée à l'oasis de Fint, au sud d’Ouarzazate. Les six membres de la famille décédés se trouvaient dans la voiture qui suivait l'ambulance transportant le cousin décédé vers l'hôpital de Sidi H'ssine Bennacer. Leur tante et deux cousins ont également perdu la vie dans l'accident de la circulation, explique-t-on.

Les médias belges précisent aussi que le père des trois enfants était dans l'ambulance et n'a pas été blessé.