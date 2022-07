Etat d'urgence hydrique : El Jadida annonce la baisse du débit de l’eau potable à partir du 25 juillet

La Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a annoncé, mardi, son recours forcé à la réduction du débit de l’eau potable, à compter du 25 juillet 2022. Un communiqué de la régie explique que cette mesure intervient «en raison de l’état d’urgence hydrique décrété par le Royaume, suite aux changements climatiques et à la baisse des précipitations, qui ont fortement impacté la nappe phréatique et le taux de remplissage des barrages». Cette situation s’explique aussi par la «hausse de la consommation», a ajouté le communiqué.

Selon la RADEEJ, ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts fournis pour préserver le patrimoine hydraulique, et en application de la circulaire 12312 du ministre de l’Intérieur datée du 19 juillet 2022 relative à la gestion des ressources hydriques. À cet égard, la régie appelle ses clients, ainsi que tous les citoyens, à préserver les ressources hydrauliques, à adopter une consommation raisonnable et à appliquer les meilleures pratiques dans le cadre de la préservation des ressources en eau.