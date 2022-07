Coupe arabe U20 : Le Maroc domine le Soudan (4-2)

La sélection nationale marocaine de football a entamé son parcours dans la Coupe arabe des moins de 20 ans (U20), qui se déroule dans la ville d'Abha, en Arabie saoudite, en battant le Soudan par 4 à 2. Le match a été disputé, vendredi au stade Damak Club, comptant pour le premier tour du groupe F.

La première mi-temps s'est achevée sur une égalité (2-2), les buts de l'équipe marocaine ayant été inscrits par Yassine Khalifi aux 33e et 38e minutes, tandis que le doublé de l'équipe soudanaise a été marqué par Amjad Issam et Mohamed Khader à la 18e et 43e minutes. En deuxième mi-temps, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi à ajouter deux buts consécutifs grâce à Mohamed Akhraz à la 55e minute, et Anas Mimouni à la 73e minute.

Avec cette victoire, le Maroc empoche les trois premiers points de son parcours dans le tournoi pour prendre la tête du classement du groupe F, qui comprend à ses côtés le Soudan et la Palestine. La sélection nationale devrait croiser le fer avec son homologue palestinienne jeudi durant le dernier match de la phase de poules de ce Championnat arabe.

Dans l'autre match, qui s'est également disputé vendredi, la Tunisie a battu le Bahreïn par 3 buts à 0, dans le cadre du groupe E de la Coupe arabe.

La ville d'Abha, en Arabie saoudite, accueille la 8e édition de la Coupe arabe des moins de 20 ans, du 20 juillet au 6 août, avec la participation de 18 pays, répartis en six groupes composés de 3 équipes. Le leader de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, outre les deux meilleures équipes qui occupent la deuxième place.

La sélection marocaine avait déjà remporté la Coupe arabe U20 à deux reprises, en 1989 après avoir battu l'Irak, pays hôte, et en 2011 au Maroc en dominant l’Arabie Saoudite.