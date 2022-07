Etats-Unis : Un sénateur pro-Polisario demande le transfert de l’ «African Lion» loin du Maroc

Le sénateur James Inhofe se fait, une nouvelle fois, l'avocat du Polisario. Il a saisi l’examen par la Commission de défense au Sénat de la nomination de deux militaires à des postes stratégiques au sein de l’armée des Etats-Unis, pour demander le transfert de la prochaine édition de l’exercice militaire «African Lion», loin du Maroc. Il a justifié sa requête par les supposés «obstacles» dressés par le royaume en vue de parvenir à un règlement du dossier du Sahara occidental.

Because Morocco has shown no willingness to resolve the issue of Western Sahara, the U.S. should assess alternative locations to host our annual military exercises there. I’m pleased that our nominees to lead @USAfricaCommand and @USSOCOM agreed to support this assessment. pic.twitter.com/EP7cgyc1nc