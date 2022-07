Tanger : La 16e édition du festival Twiza se tiendra du 28 au 31 juillet

La Fondation du festival méditerranéen de la culture amazighe organisera, du 28 au 31 juillet à Tanger, la 16e édition du festival Twiza, sous le thème «Sur cette terre, il y a encore ce qui mérite vie». Ce festival, organisé régulièrement depuis 2005, constitue un espace ouvert, qui accueille chaque année un parterre de penseurs, d’intellectuels, et d’artistes du Maroc et d’ailleurs, indique un communiqué de la Fondation, précisant que ce rendez vous se tient après deux années d'interruption, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Cet événement, qui coïncide cette année avec la célébration de la fête du Trône, sera marqué par l’organisation de plusieurs conférences culturelles et rencontres intellectuelles, avec la participation d'éminentes personnalités du Maroc et des pays du Maghreb. Le festival tient, depuis 2007, à rendre hommage à la littérature du grand écrivain tangérois, feu Mohamed Choukri, en plus d’organiser des soirées musicales diversifiées et ouvertes aux habitants et visiteurs de la ville de Tanger.

Au programme de cet événement, qui vise à créer des espaces de rencontres et de discussions entre les visiteurs de la ville et les personnalités des mondes de la culture et de l’art, figurent des rencontres intellectuelles et des soirées musicales gratuites, du 29 au 31 juillet.