Maroc : La RADEEMA bénéficie d’un soutien américain pour un réseau électrique intelligent

La société Africa Climate Solutions, basée à Washington, réalisera une étude de faisabilité pour la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA), afin transformer l’infrastructure de distribution d’électricité de la ville en un réseau intelligent. Subventionnée par l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), l’étude posera les jalons du premier projet du genre au Maroc, pour «servir de modèle à d’autres villes marocaines», a indiqué jeudi un communiqué.

Enoh T. Ebong, directeur de l’USTDA, rappelle que «les réseaux intelligents sont un élément important du portefeuille d’infrastructures intelligentes pour le climat de l’USTDA», d’autant qu’ils «améliorent l’efficacité du secteur de l’électricité et facilitent l’intégration des sources d’énergie renouvelables, y compris l’énergie solaire en toiture, dans le réseau». Le soutien à cette activité «reflète l’engagement de l’USTDA à faire progresser les solutions énergétiques intelligentes et durables en partenariat avec des partenaires étrangers et l’industrie américaine», a encore souligné Enoh T. Ebong.

Selon le communiqué, l’étude «définira le cadre technique, économique et réglementaire du projet proposé et élaborera un plan de mise en œuvre pour guider le déploiement d’une infrastructure de réseau intelligent à Marrakech». Ce processus «contribuera à réduire les pertes techniques et non techniques ainsi que la fréquence et la durée des coupures de courant à Marrakech et à soutenir l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans son réseau».

Grâce à ce projet, RADEEMA «contribuera à atteindre les objectifs de notre stratégie énergétique nationale visant à intégrer les énergies renouvelables tout en réduisant les pertes sur le réseau», a déclaré pour sa part Nadia El-Hilali, directrice générale de RADEEMA.

Lawrence M. Randolph, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, estime que cette initiative est un exemple de «la valeur que l’expertise du gouvernement américain peut apporter en mettant en relation des entreprises américaines avec des partenaires marocains, afin se soutenir davantage les objectifs ambitieux du Maroc en matière d’énergie propre».