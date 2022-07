La première édition de la Fête de la bière en octobre à Casablanca

La Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc a annoncé, cette semaine, l’organisation de la première édition de la Fête de la bière, l’Oktoberfest. Sur sa page Facebook, la Chambre allemande a précisé que l’événement se déroulera le 28 octobre prochain à Bouskoura.

«Vivez l'ambiance unique de l'Oktoberfest sous un chapiteau de plus de 300 places. Une ambiance festive et chaleureuse typique de l'Oktoberfest vous y attend. Assis à de grandes tables conviviales, dégustez des plats et boissons traditionnels de Bavière au rythme des fanfares de Munich», écrit-elle. Les tickets sont déjà mis en vente selon un système de prix évolutifs. Leur prix débute à 800 dirhams pour les membres et 1 200 dirhams pour les non-membres, indique la publication.

L’Oktoberfest (fête d'octobre en allemand) est une fête populaire connue dans les pays francophones sous le nom de fête de la bière, se déroulant à Munich en Allemagne. Le public se rassemble dans de grandes tentes festives où il peut consommer de la bière en écoutant de la musique.