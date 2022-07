Le Maroc envisage de créer une «giga-usine» de batteries pour véhicules électriques

Le Maroc est en négociation avec les fabricants de batteries de véhicules électriques pour mettre en place une usine dans le pays. L’objectif doit s’intégrer avec le secteur automobile existant du royaume ainsi que sa production de cobalt, a confié jeudi le ministre de l’Industrie et du commerce. «Nous espérons signer un accord pour l’usine avant la fin de cette année», a-t-il ajouté dans une déclaration à Reuters.

Ryad Mezzour a refusé de nommer les entreprises et n’a pas précisé le montant d’investissement que l’usine nécessiterait. Le responsable a cependant fait référence à une «giga-usine», un terme largement utilisé pour les très grandes installations de production. L’usine prévue pour les batteries électriques «offrira un élan considérable pour le secteur automobile local» et bénéficiera de la disponibilité d’énergie renouvelable et de matières premières telles que le cobalt et les phosphates dans le pays, a-t-il noté.

La demande pour ces batteries est en croissance à l’extérieur et à l’intérieur du pays, où Citroën prévoit de doubler sa capacité de production dans les deux prochaines années pour atteindre 50 000 voitures électriques, a rappelé le ministre, ajoutant que le Maroc abrite des usines de production de Renault et Stellantis avec une capacité de production combinée de 700 000. «Nous visons un million d’ici trois à quatre ans», a-t-il déclaré.

Pour accroître la compétitivité face à la Chine et l’Inde, le Maroc prévoit d’augmenter le taux de pièces fabriquées localement dans les voitures qu’il exporte à 80%, en hausse de 65% actuellement, a affirmé le ministre, en assurant que «l’automobile et l’aérospatiale sont deux moteurs de l’innovation industrielle dans le pays».

D’ailleurs, il a rappelé que les ventes de l’industrie aérospatiale dépasseront les niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, alors que les exportations jusqu’en mai ont atteint 877 millions de dollars, en hausse de 61% par rapport à l’année précédente. Et d’annoncer que les 140 usines de l’industrie aérospatiale au Maroc sont en mesure de construire 43% des composants d’un avion mondial.