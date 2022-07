Maroc : 4 241 demandes de visas électroniques reçues à ce jour

Un total de 4 241 demandes de visa électronique a été reçu à ce jour, dont 540 sont des demandes Express, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement. Réagissant aux questions des journalistes sur les statistiques relatives aux visas électroniques, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, Mustapha Baitas a affirmé que quelque 2 385 visas électroniques ont été accordées, tandis que 795 dossiers demeurent incomplets, dans l’attente de fournir le reste des documents.

Les demandes en cours d'étude conformément aux délais impartis s'élèvent à 445, tandis que le nombre de visas électroniques rejetés a atteint 58 demandes, dont 21 demandes Express, a poursuivi le ministre.

A rappeler que les visas électroniques vers le Maroc ont été lancés pour certains pays émetteurs clés depuis le 10 juillet 2022, a annoncé, jeudi, le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Trois catégories sont concernées par le e-visa. Une liste évolutive de pays éligibles aux visas électroniques compte, dans un premier temps, Israel et Thailande. Elle connaîtra l’intégration progressive de plusieurs autres pays.