Carburants : Le Maroc aux premiers rangs pour la cherté des prix, comparé à ses voisins arabes

La plateforme Global Petrol Prices a publié, cette semaine, une nouvelle mise à jour des prix moyens des carburants dans le monde. En guise de présentation de son benchmark, la même source a expliqué que «les différences de prix entre pays sont à cause de diverses taxes et subventions» sur l’essence et le diesel, précisant que «tous les pays ont accès aux mêmes prix sur les marchés internationaux, mais ils imposent des taxes différents».

Il en ressort ainsi qu’en termes de cherté des prix, le Maroc se classe à la deuxième place pour ceux de l’essence, avec 17,78 dirhams (prix moyen), derrière la Jordanie où 1 litre d’essence coute 18,01 DH. Le Liban arrive en 3e place (13,11 DH), devant le Soudan (13,06 DH), la Tunisie (7,80 DH), le Sultanat d’Oman (6,39 DH), l’Arabie saoudite (6,39 dirhams), le Qatar (5,94 DH), l’Egypte (5,85 DH), Bahreïn (5,46 DH), l’Irak (5,29 DH), le Koweït (3,51 DH), l’Algérie (3,24 DH), la Syrie (2,94 DH) et la Libye (0,55 DH).

Dans le monde, Hong Kong, l’Islande, Israël, la Norvège et la Finlande sont respectivement les cinq pays où l’essence coûte le plus cher au monde, les prix variant entre 30,95 et 24,18 dirhams, alors que l’Algérie, la Syrie, l’Iran, la Libye et le Venezuela arrivent en bas du classement, comme pays où ce carburant coûte le moins cher au monde.

Le gasoil plus cher au Maroc

Pour le gasoil, le Maroc arrive à la première place avec un prix moyen de 16,57 dirhams le litre, devant le Liban (14,13 DH), le Soudan (12,47 DH), la Jordanie (10,46 DH) et le Sultanat d’Oman (6,9 DH). Viennent ensuite la Tunisie (6,73 DH), le Qatar (5,79 DH), Bahreïn (4,91 DH), l’Egypte (3,94 DH), le Koweït (3,85 DH), l’Algérie (2,04 DH), l’Arabie saoudite (1,72 DH), la Syrie (1,33 DH) et la Libye (0,31 DH).

Globalement, Hong Kong reste le territoire où le diesel est plus cher, son prix moyen atteignant, selon les chiffres de Global Petrol Prices, 28,73 dirhams. Il est suivi par la Suède, l’Islande, Monaco et le Royaume-Uni (24,41 dirhams).

A rappeler que la flambée des prix des carburants a déclenché, le weekend dernier, une campagne sur les réseaux sociaux appelant à la baisse des prix ainsi qu’au départ du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Les internautes ont dénoncé le maintien des prix à la pompe malgré une baisse des prix du pétrole à l’international pour atteindre des niveaux d’avant l’intervention russe en Ukraine. Les distributeurs ont procédé, samedi, à une baisse autour de 1 dirham seulement, ce qui n’a pas réussi à calmer les esprits des internautes.