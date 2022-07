Maroc : L'OCP offre plus de 500 000 tonnes d'engrais à l'Afrique

L’Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé, cette semaine, qu’il offrira 180 000 tonnes d'éléments nutritifs du sol à titre d'aide et 370 000 tonnes à prix réduit pour aider les États africains à faire face à la flambée des prix. Une aide qui représentera 16% de la demande africaine cette année et un quart des ventes de l’OCP sur le continent, a déclaré Nada Elmajdoub, vice-présidente exécutive gestion de la performance du groupe, dans une déclaration à l’agence Reuters.

Celle-ci rappelle que la Banque africaine de développement a déclaré en mai que les prix des engrais sur le continent avaient quadruplé depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, et que l'Afrique faisait face à une pénurie de 2 millions de tonnes. «Face à cette crise, la mesure la plus urgente que nous ayons proposée est ce programme d’aide à très court terme», a déclaré Nada Elmajdoub en marge de la 14e édition du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique tenue à Marrakech.

Elle a ajouté que l'OCP a consacré 20% de sa production d'engrais pour répondre aux besoins du continent africain, où il envisage de construire des usines de nutriments du sol et d'ammoniac au Nigeria et en Éthiopie, ajoutant quue le groupe relève le «défi de la disponibilité et de l'abordabilité des engrais», en augmentant la production. Selon la responsable, le leader des phosphates prévoyait d'augmenter sa production d'un million de tonnes supplémentaires cette année et de deux millions l'année prochaine, contre 10,8 millions de tonnes l'an dernier.

Reuters rappelle qu’au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de phosphates et dérivés du Maroc ont presque doublé pour atteindre 47,6 milliards de dirhams (4,65 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires 2021 d'OCP a augmenté de 50% en 2021 pour atteindre 84,3 milliards de dirhams, les engrais y contribuant à 62%, selon les chiffres du groupe.