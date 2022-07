Le coup d'envoi de la 7e édition de Jidar- Rabat Street Art Festival, qui se poursuit jusqu’au 31 juillet à Rabat, a été donné ce mercredi. Pour cette occasion, neuf murs seront peints par des street artistes aux styles et démarches artistiques multiples : Ed Oner, Reda Boudina et Tima du Maroc, Beaugraff du Sénégal, Manolo Mesa d’Espagne, Juraj Ďuriš de Slovaquie, Pantonio du Portugal, Bryan Beyung du Canada et Twoone du Japon.

Six murs du Musée Mohammed VI d'Art Moderne et contemporain seront habillés d’une bâche peinte par l’artiste Adam Belarouchia. Le public sera ainsi invité à assister à une intervention qui met en avant la diversité des arts de la rue.

Pour cette édition, l’artiste Ayoub Abid, aka Normal, initiera au muralisme 10 participants au «Mur collectif».

Jusqu’au 31 juillet, des ateliers de sérigraphie seront, par ailleurs, proposés à l’espace d'art Atelier Ambigu. Ce rendez-vous permettra de découvrir l’art de la sérigraphie sous toutes ses formes avec l’artiste Gemma Berenguer. De plus, une sélection d’affiches de groupes conçues et imprimées manuellement sur du papier sera égal donnée à voir par Gemma Berenguer. Cette exposition met en lumière son univers des «gig posters», et permet également de mieux comprendre les techniques et esthétiques de cette tendance picturale.